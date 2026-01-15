SinyallerBölümler
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
630
Kârla kapanan işlemler:
494 (78.41%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (21.59%)
En iyi işlem:
7.33 USD
En kötü işlem:
-7.17 USD
Brüt kâr:
223.06 USD (154 611 pips)
Brüt zarar:
-91.16 USD (86 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
95.38%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
280
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.24
Alış işlemleri:
499 (79.21%)
Satış işlemleri:
131 (20.79%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.11 USD (4)
Aylık büyüme:
31.64%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.13 USD (7.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.40% (21.13 USD)
Varlığa göre:
0.54% (3.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 33
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 468
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.33 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
İnceleme yok
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Sunrise
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
662
USD
4
71%
630
78%
95%
2.44
0.21
USD
3%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

