SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Sunrise
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
630
Profit Trade:
494 (78.41%)
Loss Trade:
136 (21.59%)
Best Trade:
7.33 USD
Worst Trade:
-7.17 USD
Profitto lordo:
223.06 USD (154 611 pips)
Perdita lorda:
-91.16 USD (86 490 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
95.38%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
280
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.24
Long Trade:
499 (79.21%)
Short Trade:
131 (20.79%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.11 USD (4)
Crescita mensile:
31.64%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.13 USD (7.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.40% (21.13 USD)
Per equità:
0.43% (2.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 33
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 468
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.33 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.31 USD
Massima perdita consecutiva: -12.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Non ci sono recensioni
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Sunrise
30USD al mese
32%
0
0
USD
662
USD
4
71%
630
78%
95%
2.44
0.21
USD
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.