Trade:
630
Profit Trade:
494 (78.41%)
Loss Trade:
136 (21.59%)
Best Trade:
7.33 USD
Worst Trade:
-7.17 USD
Profitto lordo:
223.06 USD (154 611 pips)
Perdita lorda:
-91.16 USD (86 490 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
95.38%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
280
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.24
Long Trade:
499 (79.21%)
Short Trade:
131 (20.79%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.11 USD (4)
Crescita mensile:
31.64%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.13 USD (7.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.40% (21.13 USD)
Per equità:
0.43% (2.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|468
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.33 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.31 USD
Massima perdita consecutiva: -12.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
4
71%
630
78%
95%
2.44
0.21
USD
USD
3%
1:200