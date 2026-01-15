SinaisSeções
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
630
Negociações com lucro:
494 (78.41%)
Negociações com perda:
136 (21.59%)
Melhor negociação:
7.33 USD
Pior negociação:
-7.17 USD
Lucro bruto:
223.06 USD (154 611 pips)
Perda bruta:
-91.16 USD (86 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.97 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
95.38%
Depósito máximo carregado:
3.29%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
280
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.24
Negociações longas:
499 (79.21%)
Negociações curtas:
131 (20.79%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
0.45 USD
Perda média:
-0.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.11 USD (4)
Crescimento mensal:
31.64%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21.13 USD (7.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.40% (21.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (3.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 33
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 468
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.33 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.31 USD
Máxima perda consecutiva: -12.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Sem comentários
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
