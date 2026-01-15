- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
630
Negociações com lucro:
494 (78.41%)
Negociações com perda:
136 (21.59%)
Melhor negociação:
7.33 USD
Pior negociação:
-7.17 USD
Lucro bruto:
223.06 USD (154 611 pips)
Perda bruta:
-91.16 USD (86 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.97 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
95.38%
Depósito máximo carregado:
3.29%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
280
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.24
Negociações longas:
499 (79.21%)
Negociações curtas:
131 (20.79%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
0.45 USD
Perda média:
-0.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.11 USD (4)
Crescimento mensal:
31.64%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21.13 USD (7.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.40% (21.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (3.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|468
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.33 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +9.31 USD
Máxima perda consecutiva: -12.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
