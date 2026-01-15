- Incremento
Total de Trades:
631
Transacciones Rentables:
495 (78.44%)
Transacciones Irrentables:
136 (21.55%)
Mejor transacción:
7.33 USD
Peor transacción:
-7.17 USD
Beneficio Bruto:
223.46 USD (154 651 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.16 USD (86 490 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
96.44%
Carga máxima del depósito:
3.29%
Último trade:
60 minutos
Trades a la semana:
280
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.26
Transacciones Largas:
499 (79.08%)
Transacciones Cortas:
132 (20.92%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
0.45 USD
Pérdidas medias:
-0.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.11 USD (4)
Crecimiento al mes:
31.72%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
21.13 USD (7.23%)
Reducción relativa:
De balance:
3.40% (21.13 USD)
De fondos:
0.58% (3.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.33 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
