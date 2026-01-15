SeñalesSecciones
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
631
Transacciones Rentables:
495 (78.44%)
Transacciones Irrentables:
136 (21.55%)
Mejor transacción:
7.33 USD
Peor transacción:
-7.17 USD
Beneficio Bruto:
223.46 USD (154 651 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.16 USD (86 490 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
96.44%
Carga máxima del depósito:
3.29%
Último trade:
60 minutos
Trades a la semana:
280
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
6.26
Transacciones Largas:
499 (79.08%)
Transacciones Cortas:
132 (20.92%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
0.45 USD
Pérdidas medias:
-0.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.11 USD (4)
Crecimiento al mes:
31.72%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
21.13 USD (7.23%)
Reducción relativa:
De balance:
3.40% (21.13 USD)
De fondos:
0.58% (3.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 34
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 508
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.33 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +9.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
No hay comentarios
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
