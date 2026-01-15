- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
631
Прибыльных трейдов:
495 (78.44%)
Убыточных трейдов:
136 (21.55%)
Лучший трейд:
7.33 USD
Худший трейд:
-7.17 USD
Общая прибыль:
223.46 USD (154 651 pips)
Общий убыток:
-91.16 USD (86 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (9.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
96.44%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
280
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
499 (79.08%)
Коротких трейдов:
132 (20.92%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.11 USD (4)
Прирост в месяц:
31.72%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.13 USD (7.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (21.13 USD)
По эквити:
0.58% (3.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.33 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.31 USD
Макс. убыток в серии: -12.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
4
71%
631
78%
96%
2.45
0.21
USD
USD
3%
1:200