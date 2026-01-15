СигналыРазделы
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
631
Прибыльных трейдов:
495 (78.44%)
Убыточных трейдов:
136 (21.55%)
Лучший трейд:
7.33 USD
Худший трейд:
-7.17 USD
Общая прибыль:
223.46 USD (154 651 pips)
Общий убыток:
-91.16 USD (86 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (9.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
96.44%
Макс. загрузка депозита:
3.29%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
280
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
499 (79.08%)
Коротких трейдов:
132 (20.92%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.11 USD (4)
Прирост в месяц:
31.72%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.13 USD (7.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (21.13 USD)
По эквити:
0.58% (3.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 34
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 508
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.33 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +9.31 USD
Макс. убыток в серии: -12.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Нет отзывов
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
