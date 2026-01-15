シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA Sunrise
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
631
利益トレード:
495 (78.44%)
損失トレード:
136 (21.55%)
ベストトレード:
7.33 USD
最悪のトレード:
-7.17 USD
総利益:
223.46 USD (154 651 pips)
総損失:
-91.16 USD (86 490 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.31 USD)
最大連続利益:
13.97 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
95.38%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
280
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.26
長いトレード:
499 (79.08%)
短いトレード:
132 (20.92%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
0.45 USD
平均損失:
-0.67 USD
最大連続の負け:
4 (-12.11 USD)
最大連続損失:
-12.11 USD (4)
月間成長:
31.72%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21.13 USD (7.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.40% (21.13 USD)
エクイティによる:
0.58% (3.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 34
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 508
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.33 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +9.31 USD
最大連続損失: -12.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
レビューなし
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Sunrise
30 USD/月
32%
0
0
USD
662
USD
4
71%
631
78%
95%
2.45
0.21
USD
3%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください