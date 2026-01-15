- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
631
利益トレード:
495 (78.44%)
損失トレード:
136 (21.55%)
ベストトレード:
7.33 USD
最悪のトレード:
-7.17 USD
総利益:
223.46 USD (154 651 pips)
総損失:
-91.16 USD (86 490 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.31 USD)
最大連続利益:
13.97 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
95.38%
最大入金額:
3.29%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
280
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.26
長いトレード:
499 (79.08%)
短いトレード:
132 (20.92%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
0.45 USD
平均損失:
-0.67 USD
最大連続の負け:
4 (-12.11 USD)
最大連続損失:
-12.11 USD (4)
月間成長:
31.72%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21.13 USD (7.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.40% (21.13 USD)
エクイティによる:
0.58% (3.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.33 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +9.31 USD
最大連続損失: -12.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
4
71%
631
78%
95%
2.45
0.21
USD
USD
3%
1:200