SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Sunrise
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
631
Gewinntrades:
495 (78.44%)
Verlusttrades:
136 (21.55%)
Bester Trade:
7.33 USD
Schlechtester Trade:
-7.17 USD
Bruttoprofit:
223.46 USD (154 651 pips)
Bruttoverlust:
-91.16 USD (86 490 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.97 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
95.38%
Max deposit load:
3.29%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
280
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.26
Long-Positionen:
499 (79.08%)
Short-Positionen:
132 (20.92%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.11 USD (4)
Wachstum pro Monat :
31.72%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21.13 USD (7.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.40% (21.13 USD)
Kapital:
0.58% (3.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 34
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 8
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 508
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.33 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Keine Bewertungen
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Sunrise
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
662
USD
4
71%
631
78%
95%
2.45
0.21
USD
3%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.