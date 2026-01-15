- Wachstum
Trades insgesamt:
631
Gewinntrades:
495 (78.44%)
Verlusttrades:
136 (21.55%)
Bester Trade:
7.33 USD
Schlechtester Trade:
-7.17 USD
Bruttoprofit:
223.46 USD (154 651 pips)
Bruttoverlust:
-91.16 USD (86 490 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.97 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
95.38%
Max deposit load:
3.29%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
280
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.26
Long-Positionen:
499 (79.08%)
Short-Positionen:
132 (20.92%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.11 USD (4)
Wachstum pro Monat :
31.72%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21.13 USD (7.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.40% (21.13 USD)
Kapital:
0.58% (3.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.33 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
