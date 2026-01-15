SignauxSections
Giorgio Ivan Acosta Jaramillo

EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
630
Bénéfice trades:
494 (78.41%)
Perte trades:
136 (21.59%)
Meilleure transaction:
7.33 USD
Pire transaction:
-7.17 USD
Bénéfice brut:
223.06 USD (154 611 pips)
Perte brute:
-91.16 USD (86 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
95.38%
Charge de dépôt maximale:
3.29%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
280
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.24
Longs trades:
499 (79.21%)
Courts trades:
131 (20.79%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
31.64%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.13 USD (7.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.40% (21.13 USD)
Par fonds propres:
0.43% (2.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 33
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 468
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.33 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.31 USD
Perte consécutive maximale: -12.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
Aucun avis
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Sunrise
30 USD par mois
32%
0
0
USD
662
USD
4
71%
630
78%
95%
2.44
0.21
USD
3%
1:200
