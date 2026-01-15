- Croissance
Trades:
630
Bénéfice trades:
494 (78.41%)
Perte trades:
136 (21.59%)
Meilleure transaction:
7.33 USD
Pire transaction:
-7.17 USD
Bénéfice brut:
223.06 USD (154 611 pips)
Perte brute:
-91.16 USD (86 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
95.38%
Charge de dépôt maximale:
3.29%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
280
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.24
Longs trades:
499 (79.21%)
Courts trades:
131 (20.79%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
31.64%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.13 USD (7.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.40% (21.13 USD)
Par fonds propres:
0.43% (2.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|468
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
