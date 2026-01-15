- 자본
- 축소
트레이드:
631
이익 거래:
495 (78.44%)
손실 거래:
136 (21.55%)
최고의 거래:
7.33 USD
최악의 거래:
-7.17 USD
총 수익:
223.46 USD (154 651 pips)
총 손실:
-91.16 USD (86 490 pips)
연속 최대 이익:
18 (9.31 USD)
연속 최대 이익:
13.97 USD (8)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
96.44%
최대 입금량:
3.29%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
280
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.26
롱(주식매수):
499 (79.08%)
숏(주식차입매도):
132 (20.92%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
0.45 USD
평균 손실:
-0.67 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.11 USD)
연속 최대 손실:
-12.11 USD (4)
월별 성장률:
31.72%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
21.13 USD (7.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.40% (21.13 USD)
자본금별:
0.58% (3.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|508
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.33 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.31 USD
연속 최대 손실: -12.11 USD
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
662
USD
USD
4
71%
631
78%
96%
2.45
0.21
USD
USD
3%
1:200