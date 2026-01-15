- 成长
交易:
630
盈利交易:
494 (78.41%)
亏损交易:
136 (21.59%)
最好交易:
7.33 USD
最差交易:
-7.17 USD
毛利:
223.06 USD (154 611 pips)
毛利亏损:
-91.16 USD (86 490 pips)
最大连续赢利:
18 (9.31 USD)
最大连续盈利:
13.97 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
95.38%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
280
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.24
长期交易:
499 (79.21%)
短期交易:
131 (20.79%)
利润因子:
2.45
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.67 USD
最大连续失误:
4 (-12.11 USD)
最大连续亏损:
-12.11 USD (4)
每月增长:
31.64%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.13 USD (7.23%)
相对跌幅:
结余:
3.40% (21.13 USD)
净值:
0.58% (3.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|386
|USTEC
|88
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|13
|DE30
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|87
|USTEC
|12
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|1
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|21K
|USTEC
|44K
|EURUSD
|968
|AUDUSD
|468
|GBPUSD
|948
|USDCAD
|261
|NZDUSD
|56
|DE30
|271
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.33 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +9.31 USD
最大连续亏损: -12.11 USD
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.
EA Parameters
Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC
- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
没有评论
