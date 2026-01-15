信号部分
EA Sunrise

Giorgio Ivan Acosta Jaramillo
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
630
盈利交易:
494 (78.41%)
亏损交易:
136 (21.59%)
最好交易:
7.33 USD
最差交易:
-7.17 USD
毛利:
223.06 USD (154 611 pips)
毛利亏损:
-91.16 USD (86 490 pips)
最大连续赢利:
18 (9.31 USD)
最大连续盈利:
13.97 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
95.38%
最大入金加载:
3.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
280
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.24
长期交易:
499 (79.21%)
短期交易:
131 (20.79%)
利润因子:
2.45
预期回报:
0.21 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.67 USD
最大连续失误:
4 (-12.11 USD)
最大连续亏损:
-12.11 USD (4)
每月增长:
31.64%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.13 USD (7.23%)
相对跌幅:
结余:
3.40% (21.13 USD)
净值:
0.58% (3.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 386
USTEC 88
EURUSD 62
AUDUSD 33
GBPUSD 22
USDCAD 20
NZDUSD 13
DE30 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 87
USTEC 12
EURUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 11
USDCAD 5
NZDUSD 1
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 21K
USTEC 44K
EURUSD 968
AUDUSD 468
GBPUSD 948
USDCAD 261
NZDUSD 56
DE30 271
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.33 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +9.31 USD
最大连续亏损: -12.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Centered on strictly conservative capital management, prioritizing stability and capital preservation over volatility.

EA Parameters

Current Pairs: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, US30, USTEC

- Manual Range
- Manual Side
- RSI + Fractal entry + Momentum
- Non-exponential martingale
- Min lot sizes
- No SL
- Goal of 10-30%/month
没有评论
2026.01.15 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
