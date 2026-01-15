- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 613
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.22 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.33 × 12
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.70 × 844
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 384
|
VantageInternational-Live 7
|1.88 × 190
|
VantageInternational-Live 15
|1.90 × 31
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 307
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Opogroup-Server1
|2.28 × 90
|
ZeroMarkets-1
|2.45 × 201
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.55 × 600
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 2346
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.
💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.