SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MagicGW 4030
Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
7 (87.50%)
Perte trades:
1 (12.50%)
Meilleure transaction:
2.14 USD
Pire transaction:
-0.38 USD
Bénéfice brut:
7.82 USD (823 pips)
Perte brute:
-0.48 USD (51 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (5.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
1.15
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
17.90
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
16.29
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-0.48 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.38 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
0.41 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.14 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.52 USD
Perte consécutive maximale: -0.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 613
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 384
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
VantageInternational-Live 15
1.90 × 31
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 307
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.28 × 90
ZeroMarkets-1
2.45 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.55 × 600
Neomarkets-Live
2.66 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 2346
87 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.

💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.


Aucun avis
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire