|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 613
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.22 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.33 × 12
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.70 × 844
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 384
|
VantageInternational-Live 7
|1.88 × 190
|
VantageInternational-Live 15
|1.90 × 31
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 307
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Opogroup-Server1
|2.28 × 90
|
ZeroMarkets-1
|2.45 × 201
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.55 × 600
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 2346
📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.
💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.