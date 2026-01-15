SegnaliSezioni
Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
-0.38 USD
Profitto lordo:
7.82 USD (823 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (51 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
17.90
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
16.29
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.38 USD (1)
Crescita mensile:
0.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.41 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 613
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 384
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
VantageInternational-Live 15
1.90 × 31
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 307
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.28 × 90
ZeroMarkets-1
2.45 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.55 × 600
Neomarkets-Live
2.66 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 2346
87 più
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.

💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.


Non ci sono recensioni
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
