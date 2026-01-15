SinaisSeções
Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
2.14 USD
Pior negociação:
-0.38 USD
Lucro bruto:
7.82 USD (823 pips)
Perda bruta:
-0.48 USD (51 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (5.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
1.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
17.90
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
16.29
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
1.12 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.38 USD (1)
Crescimento mensal:
0.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
0.41 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.14 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.52 USD
Máxima perda consecutiva: -0.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 613
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 384
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
VantageInternational-Live 15
1.90 × 31
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 307
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.28 × 90
ZeroMarkets-1
2.45 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.55 × 600
Neomarkets-Live
2.66 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 2346
87 mais ...
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.

💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.


Sem comentários
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
