Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
2.14 USD
Pior negociação:
-0.38 USD
Lucro bruto:
7.82 USD (823 pips)
Perda bruta:
-0.48 USD (51 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (5.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
1.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
17.90
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
16.29
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
1.12 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.38 USD (1)
Crescimento mensal:
0.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
0.41 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 613
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.22 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.33 × 12
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.70 × 844
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 384
|
VantageInternational-Live 7
|1.88 × 190
|
VantageInternational-Live 15
|1.90 × 31
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 307
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Opogroup-Server1
|2.28 × 90
|
ZeroMarkets-1
|2.45 × 201
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.55 × 600
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 2346
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 What is it
💰 What’s the point of 4030
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.
💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.
