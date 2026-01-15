- 成长
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
2.14 USD
最差交易:
-0.38 USD
毛利:
7.82 USD (823 pips)
毛利亏损:
-0.48 USD (51 pips)
最大连续赢利:
4 (5.52 USD)
最大连续盈利:
5.52 USD (4)
夏普比率:
1.15
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 小时
采收率:
17.90
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
16.29
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
1.12 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.38 USD)
最大连续亏损:
-0.38 USD (1)
每月增长:
0.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
0.41 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
最好交易: +2.14 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.52 USD
最大连续亏损: -0.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 613
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.22 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.33 × 12
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.70 × 844
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 384
|
VantageInternational-Live 7
|1.88 × 190
|
VantageInternational-Live 15
|1.90 × 31
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 307
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Opogroup-Server1
|2.28 × 90
|
ZeroMarkets-1
|2.45 × 201
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.55 × 600
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 132
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 2346
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 What is it
💰 What’s the point of 4030
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.
💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.
