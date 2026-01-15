信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MagicGW 4030
Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
2.14 USD
最差交易:
-0.38 USD
毛利:
7.82 USD (823 pips)
毛利亏损:
-0.48 USD (51 pips)
最大连续赢利:
4 (5.52 USD)
最大连续盈利:
5.52 USD (4)
夏普比率:
1.15
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 小时
采收率:
17.90
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
16.29
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
1.12 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.38 USD)
最大连续亏损:
-0.38 USD (1)
每月增长:
0.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
0.41 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.14 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.52 USD
最大连续亏损: -0.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 613
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 384
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
VantageInternational-Live 15
1.90 × 31
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 307
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.28 × 90
ZeroMarkets-1
2.45 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.55 × 600
Neomarkets-Live
2.66 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 2346
87 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.

💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.


没有评论
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册