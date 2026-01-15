- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 615
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 845
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 386
|
VantageInternational-Live 15
|1.88 × 32
|
VantageInternational-Live 7
|1.88 × 190
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.10 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Opogroup-Server1
|2.30 × 91
|
ZeroMarkets-1
|2.44 × 201
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.54 × 601
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 132
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals
📌 Что это такое
Это тот же торговый алгоритм, что и у моего основного сигнала MagicGW audcad L. Я ничего “нового” по логике тут не придумывал — идея именно в другом формате работы по депозиту.
💰 В чём смысл 4030
Мастер-счёт запущен с большим депозитом, а значит у него больше маржинальный запас.
На практике это обычно даёт более спокойное поведение при нагрузке и больше устойчивости к рыночным “рывкам”, особенно когда рынок становится нервным.
USD
USD
USD