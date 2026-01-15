СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MagicGW 4030
Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
2.14 USD
Худший трейд:
-0.38 USD
Общая прибыль:
7.82 USD (823 pips)
Общий убыток:
-0.49 USD (51 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (5.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
1.15
Торговая активность:
1.89%
Макс. загрузка депозита:
0.06%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
17.88
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
15.96
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
1.12 USD
Средний убыток:
-0.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.38 USD (1)
Прирост в месяц:
0.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.41 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.01% (0.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.52 USD
Макс. убыток в серии: -0.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 615
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 845
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 386
VantageInternational-Live 15
1.88 × 32
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.10 × 308
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.30 × 91
ZeroMarkets-1
2.44 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.54 × 601
Neomarkets-Live
2.66 × 132
еще 87...
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀 

👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 Что это такое
Это тот же торговый алгоритм, что и у моего основного сигнала MagicGW audcad L. Я ничего “нового” по логике тут не придумывал — идея именно в другом формате работы по депозиту.

💰 В чём смысл 4030
Мастер-счёт запущен с большим депозитом, а значит у него больше маржинальный запас.
На практике это обычно даёт более спокойное поведение при нагрузке и больше устойчивости к рыночным “рывкам”, особенно когда рынок становится нервным.


Нет отзывов
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.