Ihor Hut

MagicGW 4030

Ihor Hut
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
2.14 USD
最悪のトレード:
-0.38 USD
総利益:
7.82 USD (823 pips)
総損失:
-0.49 USD (51 pips)
最大連続の勝ち:
4 (5.52 USD)
最大連続利益:
5.52 USD (4)
シャープレシオ:
1.15
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
17.88
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
15.96
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
1.12 USD
平均損失:
-0.49 USD
最大連続の負け:
1 (-0.38 USD)
最大連続損失:
-0.38 USD (1)
月間成長:
0.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
0.41 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.14 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.52 USD
最大連続損失: -0.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.91 × 615
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 845
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 386
VantageInternational-Live 15
1.88 × 32
VantageInternational-Live 7
1.88 × 190
FPMarkets-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.10 × 308
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Opogroup-Server1
2.30 × 91
ZeroMarkets-1
2.44 × 201
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.54 × 601
Neomarkets-Live
2.66 × 132
87 より多く...
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. 🚀
👉 https://t.me/GridWise_TradeSignals

📌 What is it
It uses the same trading algorithm as my main signal MagicGW audcad L. I didn’t invent a “new logic” here — the idea is simply a different deposit format on the master side.

💰 What’s the point of 4030
The master account is running with a larger deposit, which means a bigger margin buffer.
In practice, this usually results in a calmer behavior under load and more stability during market “spikes”, especially when the market becomes nervous.


2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
