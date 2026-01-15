- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
36 (87.80%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (12.20%)
En iyi işlem:
64.22 USD
En kötü işlem:
-38.62 USD
Brüt kâr:
370.22 USD (5 368 pips)
Brüt zarar:
-101.31 USD (1 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (126.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.06 USD (9)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.96
Alış işlemleri:
23 (56.10%)
Satış işlemleri:
18 (43.90%)
Kâr faktörü:
3.65
Beklenen getiri:
6.56 USD
Ortalama kâr:
10.28 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.62 USD (1)
Aylık büyüme:
12.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.62 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (38.62 USD)
Varlığa göre:
1.67% (21.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.22 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +126.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
İnceleme yok
