Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
36 (87.80%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (12.20%)
En iyi işlem:
64.22 USD
En kötü işlem:
-38.62 USD
Brüt kâr:
370.22 USD (5 368 pips)
Brüt zarar:
-101.31 USD (1 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (126.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.06 USD (9)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.96
Alış işlemleri:
23 (56.10%)
Satış işlemleri:
18 (43.90%)
Kâr faktörü:
3.65
Beklenen getiri:
6.56 USD
Ortalama kâr:
10.28 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.62 USD (1)
Aylık büyüme:
12.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.62 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (38.62 USD)
Varlığa göre:
1.67% (21.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.22 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +126.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
13 daha fazla...
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.