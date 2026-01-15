- 成长
交易:
41
盈利交易:
36 (87.80%)
亏损交易:
5 (12.20%)
最好交易:
64.22 USD
最差交易:
-38.62 USD
毛利:
370.22 USD (5 368 pips)
毛利亏损:
-101.31 USD (1 186 pips)
最大连续赢利:
9 (126.06 USD)
最大连续盈利:
126.06 USD (9)
夏普比率:
0.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.29%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.96
长期交易:
23 (56.10%)
短期交易:
18 (43.90%)
利润因子:
3.65
预期回报:
6.56 USD
平均利润:
10.28 USD
平均损失:
-20.26 USD
最大连续失误:
1 (-38.62 USD)
最大连续亏损:
-38.62 USD (1)
每月增长:
12.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
38.62 USD (3.31%)
相对跌幅:
结余:
3.31% (38.62 USD)
净值:
1.67% (21.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.22 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +126.06 USD
最大连续亏损: -38.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
没有评论
