- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
36 (87.80%)
損失トレード:
5 (12.20%)
ベストトレード:
64.22 USD
最悪のトレード:
-38.62 USD
総利益:
370.22 USD (5 368 pips)
総損失:
-101.31 USD (1 186 pips)
最大連続の勝ち:
9 (126.06 USD)
最大連続利益:
126.06 USD (9)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.29%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.96
長いトレード:
23 (56.10%)
短いトレード:
18 (43.90%)
プロフィットファクター:
3.65
期待されたペイオフ:
6.56 USD
平均利益:
10.28 USD
平均損失:
-20.26 USD
最大連続の負け:
1 (-38.62 USD)
最大連続損失:
-38.62 USD (1)
月間成長:
12.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
38.62 USD (3.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.31% (38.62 USD)
エクイティによる:
1.67% (21.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.22 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +126.06 USD
最大連続損失: -38.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
100%
41
87%
100%
3.65
6.56
USD
USD
3%
1:500