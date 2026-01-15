- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
36 (87.80%)
Loss Trade:
5 (12.20%)
Best Trade:
64.22 USD
Worst Trade:
-38.62 USD
Profitto lordo:
370.22 USD (5 368 pips)
Perdita lorda:
-101.31 USD (1 186 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (126.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.06 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.96
Long Trade:
23 (56.10%)
Short Trade:
18 (43.90%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
6.56 USD
Profitto medio:
10.28 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.62 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (38.62 USD)
Per equità:
1.67% (21.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.22 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +126.06 USD
Massima perdita consecutiva: -38.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
100%
41
87%
100%
3.65
6.56
USD
USD
3%
1:500