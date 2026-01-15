SegnaliSezioni
Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
36 (87.80%)
Loss Trade:
5 (12.20%)
Best Trade:
64.22 USD
Worst Trade:
-38.62 USD
Profitto lordo:
370.22 USD (5 368 pips)
Perdita lorda:
-101.31 USD (1 186 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (126.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.06 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.96
Long Trade:
23 (56.10%)
Short Trade:
18 (43.90%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
6.56 USD
Profitto medio:
10.28 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.62 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (38.62 USD)
Per equità:
1.67% (21.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.22 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +126.06 USD
Massima perdita consecutiva: -38.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
13 più
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.