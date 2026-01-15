- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
36 (87.80%)
손실 거래:
5 (12.20%)
최고의 거래:
64.22 USD
최악의 거래:
-38.62 USD
총 수익:
370.22 USD (5 368 pips)
총 손실:
-101.31 USD (1 186 pips)
연속 최대 이익:
9 (126.06 USD)
연속 최대 이익:
126.06 USD (9)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.29%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.96
롱(주식매수):
23 (56.10%)
숏(주식차입매도):
18 (43.90%)
수익 요인:
3.65
기대수익:
6.56 USD
평균 이익:
10.28 USD
평균 손실:
-20.26 USD
연속 최대 손실:
1 (-38.62 USD)
연속 최대 손실:
-38.62 USD (1)
월별 성장률:
12.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
38.62 USD (3.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.31% (38.62 USD)
자본금별:
1.67% (21.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.22 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +126.06 USD
연속 최대 손실: -38.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
100%
41
87%
100%
3.65
6.56
USD
USD
3%
1:500