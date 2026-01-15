SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ICM AUD 1K CPT
Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
36 (87.80%)
Transacciones Irrentables:
5 (12.20%)
Mejor transacción:
64.22 USD
Peor transacción:
-38.62 USD
Beneficio Bruto:
370.22 USD (5 368 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.31 USD (1 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (126.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.06 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.29%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.96
Transacciones Largas:
23 (56.10%)
Transacciones Cortas:
18 (43.90%)
Factor de Beneficio:
3.65
Beneficio Esperado:
6.56 USD
Beneficio medio:
10.28 USD
Pérdidas medias:
-20.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-38.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.62 USD (3.31%)
Reducción relativa:
De balance:
3.31% (38.62 USD)
De fondos:
1.67% (21.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.22 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +126.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
