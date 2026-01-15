SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM AUD 1K CPT
Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
36 (87.80%)
Perte trades:
5 (12.20%)
Meilleure transaction:
64.22 USD
Pire transaction:
-38.62 USD
Bénéfice brut:
370.22 USD (5 368 pips)
Perte brute:
-101.31 USD (1 186 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (126.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.06 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.96
Longs trades:
23 (56.10%)
Courts trades:
18 (43.90%)
Facteur de profit:
3.65
Rendement attendu:
6.56 USD
Bénéfice moyen:
10.28 USD
Perte moyenne:
-20.26 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-38.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.62 USD (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.31% (38.62 USD)
Par fonds propres:
1.67% (21.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.22 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +126.06 USD
Perte consécutive maximale: -38.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
13 plus...
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Aucun avis
