Сигналы / MetaTrader 4 / ICM AUD 1K CPT
Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
36 (87.80%)
Убыточных трейдов:
5 (12.20%)
Лучший трейд:
64.22 USD
Худший трейд:
-38.62 USD
Общая прибыль:
370.22 USD (5 368 pips)
Общий убыток:
-101.31 USD (1 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (126.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.96
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
3.65
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
10.28 USD
Средний убыток:
-20.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.62 USD (1)
Прирост в месяц:
12.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.62 USD (3.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.31% (38.62 USD)
По эквити:
1.67% (21.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.22 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +126.06 USD
Макс. убыток в серии: -38.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
еще 13...
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.