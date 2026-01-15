- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
36 (87.80%)
Убыточных трейдов:
5 (12.20%)
Лучший трейд:
64.22 USD
Худший трейд:
-38.62 USD
Общая прибыль:
370.22 USD (5 368 pips)
Общий убыток:
-101.31 USD (1 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (126.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.96
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
3.65
Мат. ожидание:
6.56 USD
Средняя прибыль:
10.28 USD
Средний убыток:
-20.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.62 USD (1)
Прирост в месяц:
12.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.62 USD (3.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.31% (38.62 USD)
По эквити:
1.67% (21.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|269
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.22 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +126.06 USD
Макс. убыток в серии: -38.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
100%
41
87%
100%
3.65
6.56
USD
USD
3%
1:500