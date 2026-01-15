SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ICM AUD 1K CPT
Duong Xuan Dong

ICM AUD 1K CPT

Duong Xuan Dong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
36 (87.80%)
Verlusttrades:
5 (12.20%)
Bester Trade:
64.22 USD
Schlechtester Trade:
-38.62 USD
Bruttoprofit:
370.22 USD (5 368 pips)
Bruttoverlust:
-101.31 USD (1 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (126.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.06 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.29%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.96
Long-Positionen:
23 (56.10%)
Short-Positionen:
18 (43.90%)
Profit-Faktor:
3.65
Mathematische Gewinnerwartung:
6.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-38.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
38.62 USD (3.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.31% (38.62 USD)
Kapital:
1.67% (21.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 269
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 4.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 41
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.25 × 4
Tickmill-Live10
2.54 × 13
RoboForex-ECN-2
3.95 × 38
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
Coinexx-Live
4.25 × 8
Longhorn-Real2
4.75 × 8
ICMarketsSC-Live20
4.95 × 21
FXCL-Main2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.33 × 6
Darwinex-Live
5.97 × 237
CityIndexAU-Live 101
7.53 × 34
Axi-US06-Live
8.00 × 1
noch 13 ...
Chiến lược giao dịch Vàng, AUDCAD
Keine Bewertungen
