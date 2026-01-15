SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EIGHTCAPBTC
Marcel De Laia

EIGHTCAPBTC

Marcel De Laia
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 96%
EightcapLtd-Real-4
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
31 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (22.50%)
En iyi işlem:
26.53 USD
En kötü işlem:
-7.16 USD
Brüt kâr:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Brüt zarar:
-28.00 USD (177 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (107.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.78 USD (12)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.60%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.25
Alış işlemleri:
22 (55.00%)
Satış işlemleri:
18 (45.00%)
Kâr faktörü:
10.30
Beklenen getiri:
6.51 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.74 USD (3)
Aylık büyüme:
95.66%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.74 USD (2.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (10.74 USD)
Varlığa göre:
12.43% (318.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 260
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.8M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.53 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +107.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 379
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EIGHTCAPBTC
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
2.6K
USD
2
82%
40
77%
100%
10.30
6.51
USD
12%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.