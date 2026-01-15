- Incremento
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
31 (77.50%)
Transacciones Irrentables:
9 (22.50%)
Mejor transacción:
26.53 USD
Peor transacción:
-7.16 USD
Beneficio Bruto:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.00 USD (177 650 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (107.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.78 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.95
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.60%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
24.25
Transacciones Largas:
22 (55.00%)
Transacciones Cortas:
18 (45.00%)
Factor de Beneficio:
10.30
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
9.30 USD
Pérdidas medias:
-3.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.74 USD (3)
Crecimiento al mes:
95.66%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.74 USD (2.56%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (10.74 USD)
De fondos:
12.43% (318.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Mejor transacción: +26.53 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +107.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
No hay comentarios
