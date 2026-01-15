- Wachstum
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
31 (77.50%)
Verlusttrades:
9 (22.50%)
Bester Trade:
26.53 USD
Schlechtester Trade:
-7.16 USD
Bruttoprofit:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Bruttoverlust:
-28.00 USD (177 650 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (107.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.78 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.95
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.60%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
24.25
Long-Positionen:
22 (55.00%)
Short-Positionen:
18 (45.00%)
Profit-Faktor:
10.30
Mathematische Gewinnerwartung:
6.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.74 USD (3)
Wachstum pro Monat :
95.66%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.74 USD (2.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.05% (10.74 USD)
Kapital:
12.43% (318.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +26.53 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.74 USD
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
