- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
31 (77.50%)
Убыточных трейдов:
9 (22.50%)
Лучший трейд:
26.53 USD
Худший трейд:
-7.16 USD
Общая прибыль:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Общий убыток:
-28.00 USD (177 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (107.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.78 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.60%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.25
Длинных трейдов:
22 (55.00%)
Коротких трейдов:
18 (45.00%)
Профит фактор:
10.30
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
9.30 USD
Средний убыток:
-3.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.74 USD (3)
Прирост в месяц:
95.66%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.74 USD (2.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (10.74 USD)
По эквити:
12.43% (318.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.53 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +107.78 USD
Макс. убыток в серии: -10.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
82%
40
77%
100%
10.30
6.51
USD
USD
12%
1:400