Marcel De Laia

EIGHTCAPBTC

Marcel De Laia
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 96%
EightcapLtd-Real-4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
31 (77.50%)
Убыточных трейдов:
9 (22.50%)
Лучший трейд:
26.53 USD
Худший трейд:
-7.16 USD
Общая прибыль:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Общий убыток:
-28.00 USD (177 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (107.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.78 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.60%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.25
Длинных трейдов:
22 (55.00%)
Коротких трейдов:
18 (45.00%)
Профит фактор:
10.30
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
9.30 USD
Средний убыток:
-3.11 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.74 USD (3)
Прирост в месяц:
95.66%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.74 USD (2.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (10.74 USD)
По эквити:
12.43% (318.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 260
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.8M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.53 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +107.78 USD
Макс. убыток в серии: -10.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 379
Нет отзывов
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
