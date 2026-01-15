- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
31 (77.50%)
損失トレード:
9 (22.50%)
ベストトレード:
26.53 USD
最悪のトレード:
-7.16 USD
総利益:
288.40 USD (2 965 402 pips)
総損失:
-28.00 USD (177 650 pips)
最大連続の勝ち:
12 (107.78 USD)
最大連続利益:
107.78 USD (12)
シャープレシオ:
0.95
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.60%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
24.25
長いトレード:
22 (55.00%)
短いトレード:
18 (45.00%)
プロフィットファクター:
10.30
期待されたペイオフ:
6.51 USD
平均利益:
9.30 USD
平均損失:
-3.11 USD
最大連続の負け:
3 (-10.74 USD)
最大連続損失:
-10.74 USD (3)
月間成長:
95.66%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.74 USD (2.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (10.74 USD)
エクイティによる:
12.43% (318.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.53 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +107.78 USD
最大連続損失: -10.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
96%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
82%
40
77%
100%
10.30
6.51
USD
USD
12%
1:400