- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
31 (77.50%)
Negociações com perda:
9 (22.50%)
Melhor negociação:
26.53 USD
Pior negociação:
-7.16 USD
Lucro bruto:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Perda bruta:
-28.00 USD (177 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (107.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.78 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.95
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.60%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
24.25
Negociações longas:
22 (55.00%)
Negociações curtas:
18 (45.00%)
Fator de lucro:
10.30
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-3.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.74 USD (3)
Crescimento mensal:
95.66%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.74 USD (2.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (10.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.43% (318.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.53 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +107.78 USD
Máxima perda consecutiva: -10.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
