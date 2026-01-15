SinaisSeções
Marcel De Laia

EIGHTCAPBTC

Marcel De Laia
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 96%
EightcapLtd-Real-4
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
31 (77.50%)
Negociações com perda:
9 (22.50%)
Melhor negociação:
26.53 USD
Pior negociação:
-7.16 USD
Lucro bruto:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Perda bruta:
-28.00 USD (177 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (107.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.78 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.95
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.60%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
24.25
Negociações longas:
22 (55.00%)
Negociações curtas:
18 (45.00%)
Fator de lucro:
10.30
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-3.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.74 USD (3)
Crescimento mensal:
95.66%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.74 USD (2.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (10.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.43% (318.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 260
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.8M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.53 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +107.78 USD
Máxima perda consecutiva: -10.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 379
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.