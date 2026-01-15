- 成长
交易:
40
盈利交易:
31 (77.50%)
亏损交易:
9 (22.50%)
最好交易:
26.53 USD
最差交易:
-7.16 USD
毛利:
288.40 USD (2 965 402 pips)
毛利亏损:
-28.00 USD (177 650 pips)
最大连续赢利:
12 (107.78 USD)
最大连续盈利:
107.78 USD (12)
夏普比率:
0.95
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.60%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 天
采收率:
24.25
长期交易:
22 (55.00%)
短期交易:
18 (45.00%)
利润因子:
10.30
预期回报:
6.51 USD
平均利润:
9.30 USD
平均损失:
-3.11 USD
最大连续失误:
3 (-10.74 USD)
最大连续亏损:
-10.74 USD (3)
每月增长:
95.66%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.74 USD (2.56%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (10.74 USD)
净值:
12.43% (318.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
