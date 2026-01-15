SegnaliSezioni
Marcel De Laia

EIGHTCAPBTC

Marcel De Laia
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 96%
EightcapLtd-Real-4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
31 (77.50%)
Loss Trade:
9 (22.50%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-7.16 USD
Profitto lordo:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Perdita lorda:
-28.00 USD (177 650 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (107.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.78 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.60%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.25
Long Trade:
22 (55.00%)
Short Trade:
18 (45.00%)
Fattore di profitto:
10.30
Profitto previsto:
6.51 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-3.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.74 USD (3)
Crescita mensile:
95.66%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.74 USD (2.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (10.74 USD)
Per equità:
12.43% (318.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 260
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.8M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +107.78 USD
Massima perdita consecutiva: -10.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 379
Non ci sono recensioni
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
