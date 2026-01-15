- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
31 (77.50%)
Loss Trade:
9 (22.50%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-7.16 USD
Profitto lordo:
288.40 USD (2 965 402 pips)
Perdita lorda:
-28.00 USD (177 650 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (107.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.78 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.60%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.25
Long Trade:
22 (55.00%)
Short Trade:
18 (45.00%)
Fattore di profitto:
10.30
Profitto previsto:
6.51 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-3.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.74 USD (3)
Crescita mensile:
95.66%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.74 USD (2.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (10.74 USD)
Per equità:
12.43% (318.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +107.78 USD
Massima perdita consecutiva: -10.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 379
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
96%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
82%
40
77%
100%
10.30
6.51
USD
USD
12%
1:400