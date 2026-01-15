- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
31 (77.50%)
손실 거래:
9 (22.50%)
최고의 거래:
26.53 USD
최악의 거래:
-7.16 USD
총 수익:
288.40 USD (2 965 402 pips)
총 손실:
-28.00 USD (177 650 pips)
연속 최대 이익:
12 (107.78 USD)
연속 최대 이익:
107.78 USD (12)
샤프 비율:
0.95
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.60%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
24.25
롱(주식매수):
22 (55.00%)
숏(주식차입매도):
18 (45.00%)
수익 요인:
10.30
기대수익:
6.51 USD
평균 이익:
9.30 USD
평균 손실:
-3.11 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.74 USD)
연속 최대 손실:
-10.74 USD (3)
월별 성장률:
95.66%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.74 USD (2.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.05% (10.74 USD)
자본금별:
12.43% (318.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.53 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +107.78 USD
연속 최대 손실: -10.74 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
82%
40
77%
100%
10.30
6.51
USD
USD
12%
1:400