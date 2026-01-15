- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
292 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (24.16%)
En iyi işlem:
126.72 USD
En kötü işlem:
-93.36 USD
Brüt kâr:
1 193.19 USD (47 849 pips)
Brüt zarar:
-738.66 USD (45 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (296.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.79 USD (54)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
463
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
153 (39.74%)
Satış işlemleri:
232 (60.26%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-80.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.36 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.82 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (131.47 USD)
Varlığa göre:
1.37% (1 170.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|11
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|262
|GBPNZD
|26
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|26
|GBPJPY
|13
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|977
|GBPJPY
|228
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.72 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +296.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
Exness-Real14
|0.00 × 34
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
Exness-Real11
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
TitanFX-05
|0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
Exness-Real25
|0.00 × 6
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
1
100%
385
75%
100%
1.61
1.18
USD
USD
1%
1:500