Sinyaller / MetaTrader 4 / Lucas Oliveira
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
292 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (24.16%)
En iyi işlem:
126.72 USD
En kötü işlem:
-93.36 USD
Brüt kâr:
1 193.19 USD (47 849 pips)
Brüt zarar:
-738.66 USD (45 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (296.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.79 USD (54)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
463
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
153 (39.74%)
Satış işlemleri:
232 (60.26%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-80.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.36 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.82 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (131.47 USD)
Varlığa göre:
1.37% (1 170.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 254
GBPNZD 34
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 8
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 262
GBPNZD 26
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 13
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.6K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 228
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.72 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +296.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lucas Oliveira
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
85K
USD
1
100%
385
75%
100%
1.61
1.18
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.