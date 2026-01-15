SeñalesSecciones
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
439
Transacciones Rentables:
330 (75.17%)
Transacciones Irrentables:
109 (24.83%)
Mejor transacción:
855.00 USD
Peor transacción:
-321.28 USD
Beneficio Bruto:
2 292.88 USD (55 947 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 125.45 USD (53 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (296.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
856.69 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.06%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
514
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
177 (40.32%)
Transacciones Cortas:
262 (59.68%)
Factor de Beneficio:
2.04
Beneficio Esperado:
2.66 USD
Beneficio medio:
6.95 USD
Pérdidas medias:
-10.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-80.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
427.99 USD (0.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.50% (427.99 USD)
De fondos:
1.37% (1 170.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 299
GBPNZD 40
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 12
GBPJPY 10
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 950
GBPNZD 31
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 45
GBPJPY 14
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3K
GBPNZD 779
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 1K
GBPJPY 394
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +855.00 USD
Peor transacción: -321 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +296.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
otros 245...
No hay comentarios
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lucas Oliveira
30 USD al mes
1%
0
0
USD
86K
USD
1
100%
439
75%
100%
2.03
2.66
USD
1%
1:500
