- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
439
Transacciones Rentables:
330 (75.17%)
Transacciones Irrentables:
109 (24.83%)
Mejor transacción:
855.00 USD
Peor transacción:
-321.28 USD
Beneficio Bruto:
2 292.88 USD (55 947 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 125.45 USD (53 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (296.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
856.69 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.06%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
514
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
177 (40.32%)
Transacciones Cortas:
262 (59.68%)
Factor de Beneficio:
2.04
Beneficio Esperado:
2.66 USD
Beneficio medio:
6.95 USD
Pérdidas medias:
-10.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-80.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
427.99 USD (0.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.50% (427.99 USD)
De fondos:
1.37% (1 170.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|GBPNZD
|40
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|12
|GBPJPY
|10
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|950
|GBPNZD
|31
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|45
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3K
|GBPNZD
|779
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|1K
|GBPJPY
|394
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +855.00 USD
Peor transacción: -321 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +296.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
