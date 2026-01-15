- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
305 (75.49%)
損失トレード:
99 (24.50%)
ベストトレード:
855.00 USD
最悪のトレード:
-321.28 USD
総利益:
2 208.24 USD (51 024 pips)
総損失:
-1 089.30 USD (49 105 pips)
最大連続の勝ち:
54 (296.79 USD)
最大連続利益:
856.69 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.06%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
485
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.61
長いトレード:
161 (39.85%)
短いトレード:
243 (60.15%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
7.24 USD
平均損失:
-11.00 USD
最大連続の負け:
4 (-80.38 USD)
最大連続損失:
-321.28 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.99 USD (0.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.50% (427.99 USD)
エクイティによる:
1.37% (1 170.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|11
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|926
|GBPNZD
|26
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|26
|GBPJPY
|13
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|977
|GBPJPY
|228
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +855.00 USD
最悪のトレード: -321 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +296.79 USD
最大連続損失: -80.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
245 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
86K
USD
USD
1
100%
404
75%
100%
2.02
2.77
USD
USD
1%
1:500