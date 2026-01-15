シグナルセクション
Lucas Oliveira
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
305 (75.49%)
損失トレード:
99 (24.50%)
ベストトレード:
855.00 USD
最悪のトレード:
-321.28 USD
総利益:
2 208.24 USD (51 024 pips)
総損失:
-1 089.30 USD (49 105 pips)
最大連続の勝ち:
54 (296.79 USD)
最大連続利益:
856.69 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.06%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
485
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.61
長いトレード:
161 (39.85%)
短いトレード:
243 (60.15%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
7.24 USD
平均損失:
-11.00 USD
最大連続の負け:
4 (-80.38 USD)
最大連続損失:
-321.28 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.99 USD (0.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.50% (427.99 USD)
エクイティによる:
1.37% (1 170.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 273
GBPNZD 34
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 8
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 926
GBPNZD 26
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 13
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.3K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 228
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +855.00 USD
最悪のトレード: -321 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +296.79 USD
最大連続損失: -80.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lucas Oliveira
30 USD/月
1%
0
0
USD
86K
USD
1
100%
404
75%
100%
2.02
2.77
USD
1%
1:500
コピー

