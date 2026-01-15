SinaisSeções
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
385
Negociações com lucro:
292 (75.84%)
Negociações com perda:
93 (24.16%)
Melhor negociação:
126.72 USD
Pior negociação:
-93.36 USD
Lucro bruto:
1 193.19 USD (47 849 pips)
Perda bruta:
-738.66 USD (45 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (296.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.79 USD (54)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.59%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
466
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
153 (39.74%)
Negociações curtas:
232 (60.26%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-7.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-80.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.36 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.82 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (131.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.37% (1 170.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 254
GBPNZD 34
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 8
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 262
GBPNZD 26
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 13
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.6K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 228
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +126.72 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +296.79 USD
Máxima perda consecutiva: -80.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
245 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

