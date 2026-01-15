- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
385
Negociações com lucro:
292 (75.84%)
Negociações com perda:
93 (24.16%)
Melhor negociação:
126.72 USD
Pior negociação:
-93.36 USD
Lucro bruto:
1 193.19 USD (47 849 pips)
Perda bruta:
-738.66 USD (45 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (296.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
296.79 USD (54)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.59%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
466
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
153 (39.74%)
Negociações curtas:
232 (60.26%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-7.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-80.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.36 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.82 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (131.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.37% (1 170.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|11
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|262
|GBPNZD
|26
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|26
|GBPJPY
|13
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|977
|GBPJPY
|228
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.72 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +296.79 USD
Máxima perda consecutiva: -80.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
245 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
