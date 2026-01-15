SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Lucas Oliveira
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 0%
FBS-Real-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
393
Gewinntrades:
296 (75.31%)
Verlusttrades:
97 (24.68%)
Bester Trade:
126.72 USD
Schlechtester Trade:
-321.28 USD
Bruttoprofit:
1 335.65 USD (49 442 pips)
Bruttoverlust:
-1 080.63 USD (48 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (296.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
296.79 USD (54)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.06%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
476
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
156 (39.69%)
Short-Positionen:
237 (60.31%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-80.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321.28 USD (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
427.99 USD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.50% (427.99 USD)
Kapital:
1.37% (1 170.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 262
GBPNZD 34
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 8
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 62
GBPNZD 26
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 13
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -5K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 228
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +126.72 USD
Schlechtester Trade: -321 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 54
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +296.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
noch 245 ...
Keine Bewertungen
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
