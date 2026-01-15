SegnaliSezioni
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
282 (76.42%)
Loss Trade:
87 (23.58%)
Best Trade:
126.72 USD
Worst Trade:
-93.36 USD
Profitto lordo:
1 170.50 USD (46 300 pips)
Perdita lorda:
-667.96 USD (43 205 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (296.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.79 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
450
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
145 (39.30%)
Short Trade:
224 (60.70%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-80.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.36 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.82 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (131.47 USD)
Per equità:
1.37% (1 170.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 244
GBPNZD 34
EURUSD 26
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 316
GBPNZD 26
EURUSD 25
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 12
EURGBP 2
USDCHF 24
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.9K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 148
EURGBP 125
USDCHF 690
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.72 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +296.79 USD
Massima perdita consecutiva: -80.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
245 più
Non ci sono recensioni
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
