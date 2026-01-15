- Crescita
Trade:
369
Profit Trade:
282 (76.42%)
Loss Trade:
87 (23.58%)
Best Trade:
126.72 USD
Worst Trade:
-93.36 USD
Profitto lordo:
1 170.50 USD (46 300 pips)
Perdita lorda:
-667.96 USD (43 205 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (296.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.79 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
450
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
145 (39.30%)
Short Trade:
224 (60.70%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-80.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.36 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.82 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (131.47 USD)
Per equità:
1.37% (1 170.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|11
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|316
|GBPNZD
|26
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|26
|GBPJPY
|12
|EURGBP
|2
|USDCHF
|24
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|977
|GBPJPY
|148
|EURGBP
|125
|USDCHF
|690
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.72 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +296.79 USD
Massima perdita consecutiva: -80.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
