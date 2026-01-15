- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
305 (75.49%)
Убыточных трейдов:
99 (24.50%)
Лучший трейд:
855.00 USD
Худший трейд:
-321.28 USD
Общая прибыль:
2 208.24 USD (51 024 pips)
Общий убыток:
-1 089.30 USD (49 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (296.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
856.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.06%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
486
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
161 (39.85%)
Коротких трейдов:
243 (60.15%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-11.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-80.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.28 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.99 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (427.99 USD)
По эквити:
1.37% (1 170.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPNZD
|34
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|11
|GBPJPY
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|926
|GBPNZD
|26
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|26
|GBPJPY
|13
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|977
|GBPJPY
|228
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +855.00 USD
Худший трейд: -321 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +296.79 USD
Макс. убыток в серии: -80.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
еще 245...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
86K
USD
USD
1
100%
404
75%
100%
2.02
2.77
USD
USD
1%
1:500