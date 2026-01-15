СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lucas Oliveira
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
305 (75.49%)
Убыточных трейдов:
99 (24.50%)
Лучший трейд:
855.00 USD
Худший трейд:
-321.28 USD
Общая прибыль:
2 208.24 USD (51 024 pips)
Общий убыток:
-1 089.30 USD (49 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (296.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
856.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.06%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
486
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
161 (39.85%)
Коротких трейдов:
243 (60.15%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-11.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-80.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.28 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.99 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (427.99 USD)
По эквити:
1.37% (1 170.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 273
GBPNZD 34
EURUSD 30
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 8
USDCHF 8
EURGBP 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 926
GBPNZD 26
EURUSD 27
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 13
USDCHF 27
EURGBP 2
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.3K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 228
USDCHF 790
EURGBP 125
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +855.00 USD
Худший трейд: -321 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +296.79 USD
Макс. убыток в серии: -80.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
еще 245...
Нет отзывов
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lucas Oliveira
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
86K
USD
1
100%
404
75%
100%
2.02
2.77
USD
1%
1:500
Копировать

