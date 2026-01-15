- 자본
- 축소
트레이드:
439
이익 거래:
330 (75.17%)
손실 거래:
109 (24.83%)
최고의 거래:
855.00 USD
최악의 거래:
-321.28 USD
총 수익:
2 292.88 USD (55 947 pips)
총 손실:
-1 125.45 USD (53 065 pips)
연속 최대 이익:
54 (296.79 USD)
연속 최대 이익:
856.69 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.06%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
516
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.73
롱(주식매수):
177 (40.32%)
숏(주식차입매도):
262 (59.68%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
2.66 USD
평균 이익:
6.95 USD
평균 손실:
-10.33 USD
연속 최대 손실:
4 (-80.38 USD)
연속 최대 손실:
-321.28 USD (1)
월별 성장률:
1.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
427.99 USD (0.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.50% (427.99 USD)
자본금별:
1.37% (1 170.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|GBPNZD
|40
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|12
|GBPJPY
|10
|USDCHF
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|950
|GBPNZD
|31
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|45
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|27
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|AUDCHF
|18
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3K
|GBPNZD
|779
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|273
|AUDCAD
|1K
|GBPJPY
|394
|USDCHF
|790
|EURGBP
|125
|USDJPY
|-96
|AUDCHF
|520
|AUDUSD
|202
|NZDCAD
|200
|NZDUSD
|200
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|EURCHF
|100
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +855.00 USD
최악의 거래: -321 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +296.79 USD
연속 최대 손실: -80.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
86K
USD
USD
1
100%
439
75%
100%
2.03
2.66
USD
USD
1%
1:500