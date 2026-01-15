SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lucas Oliveira
Lucas Oliveira Dos Santos

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira Dos Santos
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
282 (76.42%)
Perte trades:
87 (23.58%)
Meilleure transaction:
126.72 USD
Pire transaction:
-93.36 USD
Bénéfice brut:
1 170.50 USD (46 300 pips)
Perte brute:
-667.96 USD (43 205 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (296.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.79 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
444
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.20
Longs trades:
145 (39.30%)
Courts trades:
224 (60.70%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
1.36 USD
Bénéfice moyen:
4.15 USD
Perte moyenne:
-7.68 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-80.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.36 USD (1)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
156.82 USD (0.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.15% (131.47 USD)
Par fonds propres:
1.37% (1 170.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 244
GBPNZD 34
EURUSD 26
GBPUSD 12
AUDCAD 11
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 7
USDJPY 6
AUDCHF 6
AUDUSD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 316
GBPNZD 26
EURUSD 25
GBPUSD 2
AUDCAD 26
GBPJPY 12
EURGBP 2
USDCHF 24
USDJPY -1
AUDCHF 18
AUDUSD 20
NZDCAD 1
NZDUSD 12
USDCAD 7
AUDNZD 10
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.9K
GBPNZD 1.3K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 273
AUDCAD 977
GBPJPY 148
EURGBP 125
USDCHF 690
USDJPY -96
AUDCHF 520
AUDUSD 202
NZDCAD 200
NZDUSD 200
USDCAD 100
AUDNZD 100
EURCHF 100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.72 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +296.79 USD
Perte consécutive maximale: -80.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
OctaFX-Real8
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
245 plus...
Aucun avis
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
