Rully Tanasa
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 16%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
103 (42.91%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (57.08%)
En iyi işlem:
150 840.49 IDR
En kötü işlem:
-84 066.24 IDR
Brüt kâr:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Brüt zarar:
-6 318 532.38 IDR (372 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (104 193.37 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
323 320.50 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
23.26%
Maks. mevduat yükü:
6.61%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
118 (49.17%)
Satış işlemleri:
122 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2 708.29 IDR
Ortalama kâr:
67 655.56 IDR
Ortalama zarar:
-46 120.67 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-656 915.77 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-656 915.77 IDR (13)
Aylık büyüme:
16.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
500 156.45 IDR
Maksimum:
935 284.00 IDR (17.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.18% (935 284.00 IDR)
Varlığa göre:
0.82% (38 914.73 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 239
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 71
XAGUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
XAGUSD -60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150 840.49 IDR
En kötü işlem: -84 066 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +104 193.37 IDR
Maksimum ardışık zarar: -656 915.77 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
İnceleme yok
2026.01.16 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
