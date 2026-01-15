- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
103 (42.91%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (57.08%)
En iyi işlem:
150 840.49 IDR
En kötü işlem:
-84 066.24 IDR
Brüt kâr:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Brüt zarar:
-6 318 532.38 IDR (372 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (104 193.37 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
323 320.50 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
23.26%
Maks. mevduat yükü:
6.61%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
118 (49.17%)
Satış işlemleri:
122 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2 708.29 IDR
Ortalama kâr:
67 655.56 IDR
Ortalama zarar:
-46 120.67 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-656 915.77 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-656 915.77 IDR (13)
Aylık büyüme:
16.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
500 156.45 IDR
Maksimum:
935 284.00 IDR (17.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.18% (935 284.00 IDR)
Varlığa göre:
0.82% (38 914.73 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|71
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150 840.49 IDR
En kötü işlem: -84 066 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +104 193.37 IDR
Maksimum ardışık zarar: -656 915.77 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
4.7M
IDR
IDR
2
0%
240
42%
23%
1.10
2 708.29
IDR
IDR
20%
1:500