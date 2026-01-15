- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
247
Transacciones Rentables:
105 (42.51%)
Transacciones Irrentables:
142 (57.49%)
Mejor transacción:
150 840.49 IDR
Peor transacción:
-84 066.24 IDR
Beneficio Bruto:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 519 781.92 IDR (384 167 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (104 193.37 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
323 320.50 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
28.54%
Carga máxima del depósito:
6.61%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
114
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
122 (49.39%)
Transacciones Cortas:
125 (50.61%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1 821.55 IDR
Beneficio medio:
66 378.14 IDR
Pérdidas medias:
-45 913.96 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-656 915.77 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-656 915.77 IDR (13)
Crecimiento al mes:
11.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
500 156.45 IDR
Máxima:
935 284.00 IDR (17.87%)
Reducción relativa:
De balance:
20.18% (935 284.00 IDR)
De fondos:
0.82% (38 914.73 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|50
|XAGUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|-60
|GBPJPY
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +150 840.49 IDR
Peor transacción: -84 066 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +104 193.37 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -656 915.77 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
4.5M
IDR
IDR
2
0%
247
42%
29%
1.06
1 821.55
IDR
IDR
20%
1:500