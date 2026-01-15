SeñalesSecciones
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 11%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
247
Transacciones Rentables:
105 (42.51%)
Transacciones Irrentables:
142 (57.49%)
Mejor transacción:
150 840.49 IDR
Peor transacción:
-84 066.24 IDR
Beneficio Bruto:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 519 781.92 IDR (384 167 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (104 193.37 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
323 320.50 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
28.54%
Carga máxima del depósito:
6.61%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
114
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
122 (49.39%)
Transacciones Cortas:
125 (50.61%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1 821.55 IDR
Beneficio medio:
66 378.14 IDR
Pérdidas medias:
-45 913.96 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-656 915.77 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-656 915.77 IDR (13)
Crecimiento al mes:
11.27%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
500 156.45 IDR
Máxima:
935 284.00 IDR (17.87%)
Reducción relativa:
De balance:
20.18% (935 284.00 IDR)
De fondos:
0.82% (38 914.73 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 245
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 50
XAGUSD -5
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD -60
GBPJPY 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +150 840.49 IDR
Peor transacción: -84 066 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +104 193.37 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -656 915.77 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
No hay comentarios
2026.01.16 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
