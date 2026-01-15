- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
240
Bénéfice trades:
103 (42.91%)
Perte trades:
137 (57.08%)
Meilleure transaction:
150 840.49 IDR
Pire transaction:
-84 066.24 IDR
Bénéfice brut:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Perte brute:
-6 318 532.38 IDR (372 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (104 193.37 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
323 320.50 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
21.68%
Charge de dépôt maximale:
6.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
118 (49.17%)
Courts trades:
122 (50.83%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
2 708.29 IDR
Bénéfice moyen:
67 655.56 IDR
Perte moyenne:
-46 120.67 IDR
Pertes consécutives maximales:
13 (-656 915.77 IDR)
Perte consécutive maximale:
-656 915.77 IDR (13)
Croissance mensuelle:
16.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
500 156.45 IDR
Maximal:
935 284.00 IDR (17.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.18% (935 284.00 IDR)
Par fonds propres:
0.82% (38 914.73 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|XAGUSD
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|71
|XAGUSD
|-5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|43K
|XAGUSD
|-60
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +150 840.49 IDR
Pire transaction: -84 066 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +104 193.37 IDR
Perte consécutive maximale: -656 915.77 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
Aucun avis
