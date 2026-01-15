- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
242
盈利交易:
103 (42.56%)
亏损交易:
139 (57.44%)
最好交易:
150 840.49 IDR
最差交易:
-84 066.24 IDR
毛利:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
毛利亏损:
-6 368 315.05 IDR (375 214 pips)
最大连续赢利:
6 (104 193.37 IDR)
最大连续盈利:
323 320.50 IDR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
23.26%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
112
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.64
长期交易:
118 (48.76%)
短期交易:
124 (51.24%)
利润因子:
1.09
预期回报:
2 480.20 IDR
平均利润:
67 655.56 IDR
平均损失:
-45 815.22 IDR
最大连续失误:
13 (-656 915.77 IDR)
最大连续亏损:
-656 915.77 IDR (13)
每月增长:
14.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
500 156.45 IDR
最大值:
935 284.00 IDR (17.87%)
相对跌幅:
结余:
20.18% (935 284.00 IDR)
净值:
0.82% (38 914.73 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +150 840.49 IDR
最差交易: -84 066 IDR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +104 193.37 IDR
最大连续亏损: -656 915.77 IDR
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
