SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Rully Tanasa
Rully Tanasa

Rully Tanasa

Rully Tanasa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 14%
Exness-MT5Real26
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
244
Gewinntrades:
104 (42.62%)
Verlusttrades:
140 (57.38%)
Bester Trade:
150 840.49 IDR
Schlechtester Trade:
-84 066.24 IDR
Bruttoprofit:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
Bruttoverlust:
-6 418 918.16 IDR (378 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (104 193.37 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
323 320.50 IDR (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
23.26%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
120 (49.18%)
Short-Positionen:
124 (50.82%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
2 257.32 IDR
Durchschnittlicher Profit:
67 016.39 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-45 849.42 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-656 915.77 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-656 915.77 IDR (13)
Wachstum pro Monat :
13.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
500 156.45 IDR
Maximaler:
935 284.00 IDR (17.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.18% (935 284.00 IDR)
Kapital:
0.82% (38 914.73 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 243
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 61
XAGUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
XAGUSD -60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +150 840.49 IDR
Schlechtester Trade: -84 066 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104 193.37 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -656 915.77 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
Keine Bewertungen
2026.01.16 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Rully Tanasa
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
4.6M
IDR
2
0%
244
42%
23%
1.08
2 257.32
IDR
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.