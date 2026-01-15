- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
244
Gewinntrades:
104 (42.62%)
Verlusttrades:
140 (57.38%)
Bester Trade:
150 840.49 IDR
Schlechtester Trade:
-84 066.24 IDR
Bruttoprofit:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
Bruttoverlust:
-6 418 918.16 IDR (378 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (104 193.37 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
323 320.50 IDR (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
23.26%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
120 (49.18%)
Short-Positionen:
124 (50.82%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
2 257.32 IDR
Durchschnittlicher Profit:
67 016.39 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-45 849.42 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-656 915.77 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-656 915.77 IDR (13)
Wachstum pro Monat :
13.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
500 156.45 IDR
Maximaler:
935 284.00 IDR (17.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.18% (935 284.00 IDR)
Kapital:
0.82% (38 914.73 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|61
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +150 840.49 IDR
Schlechtester Trade: -84 066 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104 193.37 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -656 915.77 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
