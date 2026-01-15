- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
103 (42.73%)
Negociações com perda:
138 (57.26%)
Melhor negociação:
150 840.49 IDR
Pior negociação:
-84 066.24 IDR
Lucro bruto:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Perda bruta:
-6 367 637.77 IDR (375 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (104 193.37 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
323 320.50 IDR (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
23.26%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
118 (48.96%)
Negociações curtas:
123 (51.04%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
2 493.30 IDR
Lucro médio:
67 655.56 IDR
Perda média:
-46 142.30 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-656 915.77 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-656 915.77 IDR (13)
Crescimento mensal:
14.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
500 156.45 IDR
Máximo:
935 284.00 IDR (17.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.18% (935 284.00 IDR)
Pelo Capital Líquido:
0.82% (38 914.73 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +150 840.49 IDR
Pior negociação: -84 066 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +104 193.37 IDR
Máxima perda consecutiva: -656 915.77 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
Sem comentários
